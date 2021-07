“Che schifo, mi vergogno”. Jessica di Temptation Island, dietrofront dopo quei fatti pesanti (Di giovedì 29 luglio 2021) Nella puntata dello speciale ‘Un mese dopo’ Alessandro e Jessica si sono presentati nuovamente da single. “Sto bene. Stare in questa casa dove stavo con lui mi ha fatto strano all’inizio. – ha raccontato Jessica – Ora mi sono abituata. Alla fine è meglio così. Siamo in rapporti civili e gli voglio bene. Sette anni non si dimenticano”. Poche ore fa sono saltati fuori post fb scritti da Jessica, davvero razzisti: “Ma come cavolo si fa a fare servizi sulla carne di cane in Cina. Ma che schifo. M0rite tutti cinesi di me**a, spero che vi str0zzate mentre state mangiando. Sono degli infami“, “Ma a Mozzate il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Nella puntata dello speciale ‘Un mese’ Alessandro esi sono presentati nuovamente da single. “Sto bene. Stare in questa casa dove stavo con lui mi ha fatto strano all’inizio. – ha raccontato– Ora mi sono abituata. Alla fine è meglio così. Siamo in rapporti civili e gli voglio bene. Sette anni non si dimenticano”. Poche ore fa sono saltati fuori post fb scritti da, davvero razzisti: “Ma come cavolo si fa a fare servizi sulla carne di cane in Cina. Ma che. M0rite tutti cinesi di me**a, spero che vi str0zzate mentre state mangiando. Sono degli infami“, “Ma a Mozzate il ...

