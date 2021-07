Benevento città d’arte e cultura: nuova tabellonistica in città (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nuovo biglietto da visita per chi viene in città. Il Comune di Benevento ha curato una nuova tabellonistica che contiene indicazioni sul patrimonio artistico e culturale della città e una foto della Chiesa Santa Sofia – Patrimonio Unesco. Saranno posizionate 10 nuove tabelle per ciascuno dei varchi di ingresso. Il primo ad essere esposto è stato quello di via Avellino. La nuova iniziativa voluta dall’amministrazione comunale ha pagato il ritardo di circa 6 mesi dovuti all’emergenza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nuovo biglietto da visita per chi viene in. Il Comune diha curato unache contiene indicazioni sul patrimonio artistico ele dellae una foto della Chiesa Santa Sofia – Patrimonio Unesco. Saranno posizionate 10 nuove tabelle per ciascuno dei varchi di ingresso. Il primo ad essere esposto è stato quello di via Avellino. Lainiziativa voluta dall’amministrazione comunale ha pagato il ritardo di circa 6 mesi dovuti all’emergenza ...

Rischio scuole chiuse, il candidato sindaco Moretti attacca Mastella e chiede tavolo sulla sicurezza scolastica 'Durante la pandemia Benevento ha avuto il record della città con il più alto numero di giorni di chiusura scolastica di Europa. I risultati delle prove invalsi hanno certificato in tutta Italia il fallimento catastrofico ...

