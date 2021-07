Bayern, Salihamidzic: “Koulibaly? Con Upamecano siamo al completo” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il direttore sportivo del Bayern Monaco ed ex centrocampista tra le altre della Juventus Hasan Salihamidzic ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss rispondendo ad una domanda su Kalidou Koulibaly. Le sue parole a Radio Kiss Kiss “Koulibaly? Non lo abbiamo cercato. Con Upamecano in difesa siamo al completo”. Queste le parole di Hasan Salihamidzic. Parole che di fatto chiudono la porta ad un possibile interessamento del Bayern Monaco per il forte centrale difensivo del Napoli. Upamecano ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Il direttore sportivo delMonaco ed ex centrocampista tra le altre della Juventus Hasanha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss rispondendo ad una domanda su Kalidou. Le sue parole a Radio Kiss Kiss “? Non lo abbiamo cercato. Conin difesaal”. Queste le parole di Hasan. Parole che di fatto chiudono la porta ad un possibile interessamento delMonaco per il forte centrale difensivo del Napoli....

