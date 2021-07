Bayern Monaco, Salihamidzic: “Koulibaly? Non faremo operazioni in difesa” (Di giovedì 29 luglio 2021) “La partita tra noi ed il Napoli sta diventando un appuntamento fisso, piacevole, tra due club amici. Sarà una bella gara, i nostri calciatori che hanno disputato l’Europeo sono rientrati e sono a disposizione della gara di sabato. Credo che Spalletti sia l’allenatore giusto per riportare il Napoli in Champions League. Ha esperienza e voglia, farà bene con il Napoli. Koulibaly? Non ho sentito il Napoli. Abbiamo portato Upamecano a Monaco, per la difesa siamo non faremo altre operazioni in entrata“. Hasan Salihamidzic ha chiarito la posizione del Bayern ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) “La partita tra noi ed il Napoli sta diventando un appuntamento fisso, piacevole, tra due club amici. Sarà una bella gara, i nostri calciatori che hanno disputato l’Europeo sono rientrati e sono a disposizione della gara di sabato. Credo che Spalletti sia l’allenatore giusto per riportare il Napoli in Champions League. Ha esperienza e voglia, farà bene con il Napoli.? Non ho sentito il Napoli. Abbiamo portato Upamecano a, per lasiamo nonaltrein entrata“. Hasanha chiarito la posizione del...

