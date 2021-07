Barack Obama compie 60 anni: in programma una super festa! (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ex presidente degli USA Barack Obama compie 60 anni il prossimo 4 agosto. In programma una mega festa con tante celebrità. Da tempo Barack Obama si porta dietro la fama… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ex presidente degli USA60il prossimo 4 agosto. Inuna mega festa con tante celebrità. Da temposi porta dietro la fama… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo sei mesi alla Casa Bianca dai numeri dei sondaggi arrivano cattive notizie per Joe Biden che al momento fa peg… - OrSassur : risibile affermazione sarebbe più che sufficiente per cestinare subito l'intero articolo perchè Newsguard tutto è t… - VelvetMagIta : #BarackObama sta organizzando il party per il suo 60esimo compleanno #VelvetMag #Velvet - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : US President Barack Obama Speeches - amoreandrea84 : RT @g_ferraris: 12/ Grafica Veneta stampa una quota enorme dei libri che scriviamo, pubblichiamo, leggiamo ogni giorno. Da Harry Potter a B… -