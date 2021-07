Attenzione a queste date: ecco quando non partire (Di giovedì 29 luglio 2021) ecco il calendario con le previsioni di traffico e i divieti di circolazione: cosa sapere prima di mettersi in viaggio Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021)il calendario con le previsioni di traffico e i divieti di circolazione: cosa sapere prima di mettersi in viaggio

itsgiuliadip : @Julio_Arnes Io non capisco se ne sia davvero convinto oppure dica queste cose per attirare l’attenzione. In ogni c… - 68Eleonora : @frances71094867 @luc_pezz @AMDdamanna @virginiaraggi Quando ripasserai per Roma fermati con più attenzione noterai… - realGiorgioBrux : @dainserk Non lo è, ma attenzione al messaggio che lasciamo passare. A vedere #NoGreenPassObbligatorio nelle tenden… - JWYSANRISE : @solomadivino - che una di queste scoppierà quando la apr, ora non tutte le lattine scoppieranno ma ovviamente far… - Patrizi84187726 : @NFratoianni Nicola credo che queste cose andrebbero portate al attenzione del governo, una interrogazione al minis… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione queste Bitcoin: è arrivato il momento della trasparenza La Uif, che da tempo ha richiamato l'attenzione sui rischi di utilizzo delle criptovalute per ... In attesa di queste novità sul fronte normativo nei giorni scorsi la più grande piattaforma al mondo di ...

Fiom CGIL, Mandraccia: 'Sciopero il 30 luglio nelle aziende metalmeccaniche del Savonese nelle ultime 2 ore di turno' " Per tutte queste ragioni occorre mobilitarsi e chiedere al Governo di intervenire presso la ... Arboscello (PD): 'La funzione sociale delle Poste merita più attenzione' Posted on 11 Settembre 2020 11 ...

Attenzione a queste date: ecco quando non partire ilGiornale.it Occhio alla truffa su Whatsapp: così hanno rubato la mia identità Mi corre l’obbligo morale e civile di darne immediata notizia a tutela dei miei contatti (sappiate che la mia identità è in mano ad un impostore) e per evitare ad altri la medesima esperienza. Aiutiam ...

Borsa: crescita Usa e Fed in campo danno la spinta, Milano chiude a +1% Pil a livelli pre-Covid ma sotto attese smorza timori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - L'economia Usa che cresce a livelli pre-Covid senza fiammate rendendo ancora necessario il suppo ...

