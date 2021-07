Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 luglio 2021)DEL 28 LUGLIOORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON LA A1NAPOLI DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA COLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD SULLA PONTINA CODE ALTEZZA APRILIA DIREZIONE LATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN IDREZIONE OSTIA SULLA NETTUNENSE CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE ...