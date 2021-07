Vaticano: il processo dell’anno che vede imputato un cardinale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il momento è storico: un cardinale di Santa Romana Chiesa mandato a processo dalla Santa Sede. È avvenuto ieri in Vaticano e l’imputato è Giovanni Angelo Becciu. Il cardinale Becciu si difende dalle accuse, esprime fiducia al Papa e denuncia per calunnie Chaouqui e Perlasca. “Fiducia nella giustizia, spero mi riconosceranno innocente” L’ex sostituto alla L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il momento è storico: undi Santa Romana Chiesa mandato adalla Santa Sede. È avvenuto ieri ine l’è Giovanni Angelo Becciu. IlBecciu si difende dalle accuse, esprime fiducia al Papa e denuncia per calunnie Chaouqui e Perlasca. “Fiducia nella giustizia, spero mi riconosceranno innocente” L’ex sostituto alla L'articolo proviene da La Luce di Maria.

