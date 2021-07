Uomini e Donne, ex dama operata per una grave malattia: come sta ora (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo fa abbiamo raccontato che l’ex dama di “Uomini e Donne” Luisa Anna Monti, 49 anni, aveva un tumore al seno e doveva farsi operare. Ebbene l’intervento è avvenuto e Luisa ha avuto informare i follower su Instagram dei dettagli e soprattutto sull’esito. Uomini e Donne: il post di Luisa Anna Monti Da un letto del Policlinico Gemelli di Roma l’ex protagonista del Trono Over ha voluto farsi fotografare sorridente (dietro la mascherina) e con il pollice alzato in segno di buona riuscita dell’operazione. E’ durata quasi sette ore, ma Luisa ha annunciato felice che “finalmente” hanno dato “morte e sepoltura ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo fa abbiamo raccontato che l’exdi “” Luisa Anna Monti, 49 anni, aveva un tumore al seno e doveva farsi operare. Ebbene l’intervento è avvenuto e Luisa ha avuto informare i follower su Instagram dei dettagli e soprattutto sull’esito.: il post di Luisa Anna Monti Da un letto del Policlinico Gemelli di Roma l’ex protagonista del Trono Over ha voluto farsi fotografare sorridente (dietro la mascherina) e con il pollice alzato in segno di buona riuscita dell’operazione. E’ durata quasi sette ore, ma Luisa ha annunciato felice che “finalmente” hanno dato “morte e sepoltura ...

