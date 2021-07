Tutto confermato: Rolando passa dalla Reggina al Catanzaro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo avevamo anticipato lo scorso 8 luglio e ripetuto nel corso di questi giorni. Ora è ufficiale: Gabriele Rolando, centrocampista classe 1995, passa dalla Reggina al Catanzaro a titolo definitivo. L’annuncio arriva direttamente dal club calabrese: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società U.S Catanzaro 1929 per il trasferimento a titolo definitivo di Gabriele Rolando”. Foto: Instagram Rolando L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo avevamo anticipato lo scorso 8 luglio e ripetuto nel corso di questi giorni. Ora è ufficiale: Gabriele, centrocampista classe 1995,ala titolo definitivo. L’annuncio arriva direttamente dal club calabrese: “1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società U.S1929 per il trasferimento a titolo definitivo di Gabriele”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

