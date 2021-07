Traffico Roma del 28-07-2021 ore 18:30 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera da Simone a cercare Bentrovati all’ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare incoronamento o tra la via del mare e l’ardeatina verso il bivio per Napoli in precedenza un incidente orari per una causa del Traffico oltre il raccordo in via di Porta medaglia invece attenzione un incendio avvenuto all’altezza dell’incrocio con la vergatina in via del Trullo all’altezza della Portuense procedere con prudenza Qui abbiamo olio in un tratto di strada momento di Traffico intenso in via Cilicia code verso San Giovanni code Traffico tra viale delle Terme di Caracalla e via Druso nel frattempo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) LuceverdeBuonasera da Simone a cercare Bentrovati all’ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare incoronamento o tra la via del mare e l’ardeatina verso il bivio per Napoli in precedenza un incidente orari per una causa deloltre il raccordo in via di Porta medaglia invece attenzione un incendio avvenuto all’altezza dell’incrocio con la vergatina in via del Trullo all’altezza della Portuense procedere con prudenza Qui abbiamo olio in un tratto di strada momento diintenso in via Cilicia code verso San Giovanni codetra viale delle Terme di Caracalla e via Druso nel frattempo ...

Advertising

LuceverdeRadio : ???? #Autostrade #VeicoloInFiamme KM 305 - A1 Firenze Roma ????? Traffico BLOCCATO con 4 km di coda tra Firenze sud… - TIRegionale : #FL4 #Roma #Velletri circolazione sospesa tra #Lanuvio e #Velletri per un incendio nei pressi della linea. Richies… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 4 km di coda e traffico bloccato per un veicolo in fiamme al km 305 tra Firenze Sud e… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Impruneta e Incisa-Reggello 3 km di coda e traffi… - muoversintoscan : ???? In #A1, in direzione Roma: 3 km di coda e traffico bloccato per un veicolo in fiamme al km 305 tra Firenze Sud… -