Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tommazo Zorzi

Contrariamente a, l'attore e regista di film per adulti non ha dato alcuna anticipazione sul loro comune progetto.e Tommaso Stanzani, soltanto adesso salta fuori un retroscena "privato": sapete come si sono conosciuti? La verità. Senza alcun dubbio, sono proprio loro la coppia dell'estate: Tommmaso ...Tommazo Zorzi-Francesco Oppini, amicizia finita? Il gesto che nessuno si aspettava e che sta tenendo banco in queste ore ...Francesco Oppini Tommaso Zorzi fine amicizia: sembrerebbe giunta alla fine l'amicizia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip ...