Tokyo 2020 | scherma sciabola a squadre maschile | è medaglia d’argento | immensa Corea del Sud

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Splendido risultato dell’Italia, che conquista lanellanella quinta giornata di gare alle Olimpiadi di. Dopo il bronzo nella spada afemminile, Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Aldo Montano non sono stati da meno e si portano a casa un ottimo argento dopo essere stati nettamente sconfitti in finale contro ladel Sud. ITALIA-IRAN 45-44: Buon avvio da parte dell’Italia, che si porta in vantaggio e tiene a debita distanza gli avversari. Un infortunio per Luigi ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - CSmeraldaOff : RT @HandbookCS: Omega a Tokyo 2020: il tempo della performance #AltaOrologeria #olimpiadi #OlympicGames #watch #watches #Omega #OmegaSeama… - Laura72CY : RT @Ddeny_278: GRAZIE FEDE Atene 2004 Tokyo 2020 L’Italia intera ti ringrazia . #OlympicGames #giochiolimpici #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

- Continuano a crescere i contagi da Covid - 19 a. Nella giornata di oggi la metropoli ha registrato 3.177 nuovi casi, sui poco meno di 8mila dell'intero Paese, ulteriore record negativo degli ultimi giorni con inevitabili ripercussioni sulla ...Perché secondo lei proprio durante i Giochi disono emerse così tante testimonianze di difficoltà nel reggere la pressione? . In primis perché le Olimpiadi sono in assoluto la competizione ...Singolare femminile, fase a gironi. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. Il programma delle Olimpiadi di oggi, martedì 27 luglio, con ...Nella sciabola maschile a squadre (Montano, Curatoli e Berrè) arriva un’altra medaglia per la spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo: è d’argento. Niente da fare in finale contro gli scatenati ...