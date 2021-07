TIM-DAZN, visione del campionato di calcio di Serie A al via regolarmente (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra TIM e DAZN per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Secondo l’Autorità, alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire.Tali misure mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio... Leggi su digital-news (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra TIM eper ladelle partite deldidiA nel triennio 2021-2024. Secondo l’Autorità, alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire.Tali misure mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio...

Advertising

LoSpecialistatv : Ok Antitrust all’alleanza Tim-Dazn. Serie A al via regolarmente - DonDie_Sospeso : @Leonard30120256 @capuanogio @antitrust_it Se aderisci a TIM Vision (stesso costo di DAZN) ti inviano a casa un Tim… - Bea_Mary84 : @bornjuventino Non è detto che sarà così, anzi non penso proprio, hanno potenziato i sistemi. E comunque Tim ad ese… - dinoggiano : RT @An_Bion: La Serie A parte senza intoppi, su Tim e Dazn nessun intervento Antitrust - Il Sole 24 ORE @sole24ore - liberenotizie : Accordo Tim-Dazn sulla Serie A, via libera dell'Antitrust. Adnkronos - ultimora -