Temptation Island: Valentina Vignali smaschera Stefano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Anche Valentina Vignali, che il pubblico ha conosciuto meglio durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, ha rivelato di essere stata contattata da Stefano Sirena, concorrente dell'appena conclusa edizione di Temptation Island. Ieri sera è finita la nona stagione di Temptation Island, che ha regalato al pubblico grandissime emozioni e tanti colpi di scena. Uno di questi è stato il modo in cui la storia di Manuela Articolo completo: dal blog SoloDonna

