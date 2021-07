Temptation Island 2021: liti, baci e lacrime, com'è finita tra le sei coppie (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tre coppie scoppiate e tre (di cui una a un passo dal matrimonio) miracolosamente salve. Il bilancio di Temptation Island 2021 si chiude in pareggio perfetto anche se chi segue il docureality tendenza feuilleton estivo di Canale 5 sa che da qui ai prossimi mesi tutto può cambiare, con improvvisi riavvicinamenti o ulteriori e inaspettate crisi post show. L'unica certezza, invece, sono gli ascolti: 3.694.000 telespettatori e il 27,4% di share per la finalissima del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, numeri importanti per l'ammiraglia Mediaset. Tra baci, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 luglio 2021) Trescoppiate e tre (di cui una a un passo dal matrimonio) miracolosamente salve. Il bilancio disi chiude in pareggio perfetto anche se chi segue il docureality tendenza feuilleton estivo di Canale 5 sa che da qui ai prossimi mesi tutto può cambiare, con improvvisi riavvicinamenti o ulteriori e inaspettate crisi post show. L'unica certezza, invece, sono gli ascolti: 3.694.000 telespettatori e il 27,4% di share per la finalissima del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, numeri importanti per l'ammiraglia Mediaset. Tra, ...

