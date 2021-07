Simone Biles si ritira da tutte le gare olimpiche. La ginnastica Usa: "Grande coraggio" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Simone Biles non difenderà il suo titolo olimpico. La superstar americana della ginnastica si è ritirata da tutte le competizioni olimpiche per concentrarsi sul suo benessere mentale. La decisione arriva un giorno dopo che Biles si è ritirata dalla finale a squadre perché sentiva di non essere mentalmente pronta. Jade Carey, che ha concluso nona in qualifica, prenderà il posto di Biles nella classifica generale. Carey inizialmente non si è qualificata perché era la terza americana in classifica dietro Biles e Sunisa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021)non difenderà il suo titolo olimpico. La superstar americana dellasi èta dale competizioniper concentrarsi sul suo benessere mentale. La decisione arriva un giorno dopo chesi èta dalla finale a squadre perché sentiva di non essere mentalmente pronta. Jade Carey, che ha concluso nona in qualifica, prenderà il posto dinella classifica generale. Carey inizialmente non si è qualificata perché era la terza americana in classifica dietroe Sunisa ...

riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - ilpost : Ha vinto la Russia davanti agli Stati Uniti, che non perdevano dalle Olimpiadi del 2008: l'Italia è arrivata quarta… - Gazzetta_it : La drammatica confessione di Simone Biles dopo il ritiro nella gara a squadre di ginnastica #Tokyo2020 - HuffPostItalia : Simone Biles si ritira da tutte le gare olimpiche. La ginnastica Usa: 'Grande coraggio' - Pandemonio___ : Dispiace che stia male. Tra la partecipazione alla cerimonia di apertura di Naomi Osaka e questa vicenda di Simone… -