Si innamora del parroco e lo tormenta: 47enne arrestata per stalking (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si invaghisce di un parroco e lo perseguita . A Lugo , in provincia di Ravenna, una donna di 47 anni di orgine croata è stata arrestata dai carbinieri dopo l' ennesimo episodio di stalking nei ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si invaghisce di une lo perseguita . A Lugo , in provincia di Ravenna, una donna di 47 anni di orgine croata è statadai carbinieri dopo l' ennesimo episodio dinei ...

Advertising

aanthl : @1926_cri @wtunicorn Per quanto riguarda voi è lo stesso, si sa dove può arrivare DeLa. Quello oramai è il suo targ… - flamanc24 : RT @leggoit: Ravenna, si innamora del parroco e lo tormenta: 47enne arrestata per stalking - leggoit : Ravenna, si innamora del parroco e lo tormenta: 47enne arrestata per stalking - VerreLuciano : >>> LASCIA STARE IL SACERDOTE <<< SI INNAMORA DEL PRETE DELLA SUA CITTA' (LUGO DI RAVENNA) E NON SI ACCONTENTA… - Today_it : Si innamora del parroco e lo perseguita: arrestata per stalking -