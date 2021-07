Scuola | presidi | L' obiettivo minimo è il 60% di studenti tra i 12 e i 19 anni vaccinati

(Di mercoledì 28 luglio 2021) "I dipendenti devono essere, se non lo fanno non ci saranno conseguenze disastrose ma queste persone non potranno aver contatto con gli utenti" ha aggiunto il presidente dell'Associazione nazionale, Giannelli

Così, l'estensione dell'uso del green pass allae ai trasporti sarà sul tavolo del Consiglio ... ancor di più, per gli studenti, come chiesto dall'associazione dei. 'Le libertà per me ...Così Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionaledi Roma e del Lazio, ai ... immaginiamo quanto dovrebbe spendere unaper tutte le classi, inoltre sarebbe l'energia elettrica ..."I dipendenti devono essere vaccinati, se non lo fanno non ci saranno conseguenze disastrose ma queste persone non potranno aver contatto con gli utenti" ha aggiunto il presidente dell'Associazione na ...Scuola, rientro in presenza con almeno il 60% degli studenti vaccinati: la richiesta dell'associazione presidi ...