PS5 quanto vendono le esclusive? Ratchet & Clank Rift Apart a 1,1 milioni di copie, Returnal a quota 560.000 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sony ha recentemente confermato che PS5 ha venduto oltre 10 milioni di unità in tutto il mondo e ha anche fornito dati di vendita per alcune delle sue esclusive uscite recentemente: forse ciò non sorprende, ma sono andate molto bene. Tra queste troviamo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games ha venduto oltre 6,5 milioni di copie dalla sua data di uscita il 12 novembre 2020, MLB The Show 21 di San Diego Studio è il titolo più venduto nella storia del franchise con oltre 2 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme, con il gioco che ha raggiunto più di 4 ...

