Per la prima volta incentivi anche per le auto usate: come ottenerli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da proposta a legge vera e propria. Il decreto Sostegni bis approvato nei giorni scorsi in Senato rinnova il sistema di incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti con una novità assoluta: l’estensione degli incentivi alle auto usate Euro 6 di ultima generazione (anche in locazione finanziaria). “Si tratta di un provvedimento storico e di una novità assoluta rispetto alle decisioni precedenti dei governi in questo campo – sottolinea Loreno Epis, presidente del Gruppo autosalonisti Ascom Confcommercio Bergamo e membro di giunta e del consiglio di Federmotorizzazione -. È la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Da proposta a legge vera e propria. Il decreto Sostegni bis approvato nei giorni scorsi in Senato rinnova il sistema diper l’acquisto di veicoli meno inquinanti con una novità assoluta: l’estensione deglialleEuro 6 di ultima generazione (in locazione finanziaria). “Si tratta di un provvedimento storico e di una novità assoluta rispetto alle decisioni precedenti dei governi in questo campo – sottolinea Loreno Epis, presidente del Grupposalonisti Ascom Confcommercio Bergamo e membro di giunta e del consiglio di Federmotorizzazione -. È la ...

Advertising

borghi_claudio : ***ATTENZIONE*** Stasera alle 21 invece di guardare il mainstream pote andare su @byoblu anche sul digitale terres… - VittorioSgarbi : Una persona buona. Un medico in prima linea. Non so cosa sia successo nella sua testa, ma era uno che credeva nel s… - Coninews : IRMA NELLA STORIA! ???? Con la vittoria per 5-0 sulla canadese Caroline Veyre, Irma #Testa accede alle semifinali ne… - LuigiBrugnaro : Prosegue l’attività per la messa in sicurezza idraulica! All’Isola delle Vignole completata la prima parte del rifa… - anna_ex_belva : RT @cardcultura: ?? Ultimo weekend per poter visitare la mostra ???????????? a #PalazzoFava. Avete tempo solo fino a domenica 25 per godervi la… -