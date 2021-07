«No Green Pass» | tante piazze | poca gente La protesta non convince il «popolo»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Le manifestazioni contro obbligo vaccinale edi ieri non hanno avuto grande successo di pubblico. La prima, organizzata dal gruppo «Io sto con l’avvocato Polacco», si è svolta dalle 17.30 in piazza del, a Roma. Le circa 300 persone hanno portato cartelli come «Io amo la vita» o «Rispetto dignità libertà». Uno recitava: «No vaccino criminale. No al prelievo di organi su feti vivi abortiti. No». L’avvocato Polacco ha parlato di «resistenza contro la dittatura» … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L'uno non può lasciare Palazzo Chigi, l'altro è il contrafforte al Quirinale. L'intesa sul, le decisioni urgenti e quell'appello sui vaccini: 'Sono un dovere civico e morale' Mario Draghi Sergio MattarellaQuirinale Mario Draghi dice che 'l'invito a non vaccinarsi è un ...misura dittatoriale' oppure 'Noi siamo gli yes freedom' . Sono questi gli slogan che hanno aperto le manifestazioni "no" organizzate in 12 città italiane. I manifestanti sono ...Vaccinati ma senza Green pass. È una situazione di “limbo” quella in cui si trovano una parte di napoletani che, pur avendo le carte in regola per la certificazione verde, ...Il Green pass per i trasporti a lunga percorrenza. Treni, navi e aerei. Il provvedimento era atteso per oggi in Consiglio dei ministri, ma al termine dell’incontro tra Salvini e Draghi ...