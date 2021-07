Musica in lutto: morto nel sonno Joey Jordison, ex batterista (e fondatore) degli Slipknot (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Musica è nuovamente in lutto, stavolta nel genere dell’heavy metal. È morto all’età di 46 anni Joey Jordison, ex-batterista degli Slipknot. La famiglia in un comunicato stampa afferma che il musicista è morto serenamente nel sonno e che i loro cuori sono vuoti e il dolore è indescrivibile. Nello stesso comunicato si legge che coloro che “conoscevano Joey, capivano il suo ingegno, la sua personalità gentile, il suo cuore gigante e il suo amore per la famiglia e la Musica”. ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Laè nuovamente in, stavolta nel genere dell’heavy metal. Èall’età di 46 anni, ex-. La famiglia in un comunicato stampa afferma che il musicista èserenamente nele che i loro cuori sono vuoti e il dolore è indescrivibile. Nello stesso comunicato si legge che coloro che “conoscevano, capivano il suo ingegno, la sua personalità gentile, il suo cuore gigante e il suo amore per la famiglia e la”. ...

