MPS con pool di banche e SACE sostiene Novellini con finanziamento di 54 milioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo Montepaschi, con un pool di banche fra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM, ed il supporto di Garanzia Italia di SACE, ha coordinato un'operazione di finanziamento del valore di 54 milioni a favore del Gruppo Novellini. L'azienda artigiana specializzata in ferro battuto e alluminio nasce nel 1966, per poi ampliarsi negli anni Settanta al settore degli articoli per il bagno. Oggi il Gruppo è in grado di proporre un'ampia gamma articoli in una continua ricerca dell'eccellenza, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie e con una responsabile attenzione al ...

