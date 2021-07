Messi di ritorno a Barcellona. Per il rinnovo bisognerà ancora aspettare (Di mercoledì 28 luglio 2021) Leo Messi è a Barcellona. È arrivato verso mezzogiorno, ma sarà a Barcellona solo per poche ore. È in vacanza e sta facendo uno scalo per andare in una nuova destinazione con la sua famiglia, dopo aver trascorso alcuni giorni a Miami e nella Repubblica Dominicana. Tornerà la prossima settimana per rimanere. Messi si sta ancora godendo le settimane di riposo, ha giocato e vinto la Copa America con la sua Argentina, e il suo soggiorno a Barcellona sarà breve, quindi non ci sarà ancora la firma sul suo nuovo contratto con il club. La Pulce e il club blaugrana hanno raggiunto ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Leoè a. È arrivato verso mezzogiorno, ma sarà asolo per poche ore. È in vacanza e sta facendo uno scalo per andare in una nuova destinazione con la sua famiglia, dopo aver trascorso alcuni giorni a Miami e nella Repubblica Dominicana. Tornerà la prossima settimana per rimanere.si stagodendo le settimane di riposo, ha giocato e vinto la Copa America con la sua Argentina, e il suo soggiorno asarà breve, quindi non ci saràla firma sul suo nuovo contratto con il club. La Pulce e il club blaugrana hanno raggiunto ...

