Manuela e il tentatore Luciano stanno insieme dopo Temptation Island

(Di mercoledì 28 luglio 2021)Se per Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti il percorso anon si è concluso con un lieto fine, può dirsi invece soddisfattaCarriero. Arrivata nella trasmissione con il fidanzato Stefano Sirena, fin da subito i due hanno evidenziato i problemi di coppia, dai tradimenti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

redazionerumors : #Luciano : partenopeo, bello, focoso, single... Il giovane tentatore ha tutte le carte in regola per farci girare l… - smrgaia : RT @asfaltofresco: tommaso ha tradito valentina la prima settimana, jessica ha dormito col tentatore mentre stefano e manuela si sono corni… - DreamTeamCB : RT @asfaltofresco: tommaso ha tradito valentina la prima settimana, jessica ha dormito col tentatore mentre stefano e manuela si sono corni… - DelAdv : Comunque proporrei miglior tentatore Luciano che oltre ad essere un gran manzo ha fatto con Manuela un percorso bellissimo #TemptationIsland - stiticarlot : RT @asfaltofresco: tommaso ha tradito valentina la prima settimana, jessica ha dormito col tentatore mentre stefano e manuela si sono corni… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela tentatore

SuperGuidaTV

Nel villaggio delle fidanzate,si è avvicinata alLuciano Punzo , che l'ha corteggiata senza sosta, facendole scoprire il piacere di essere al centro dell'attenzione di un uomo. ...Calci alle sedie, calci ai tavoli, calci ai pouf in giardino e poi, quando avrebbe potuto dare un calcio al falò, dopo il bacio della suaalLuciano, invece si è beccato uno ...Stefano fin da subito si è guardato intorno e non ha riservato belle parole e Manuela non è stata da meno dato che ha deciso di avvicinarsi al single Luciano Punzo. A quel punto Sirena, visti gli ...Dopo il falò a Temptation Island, Manuela si è fidanzata col tentatore Luciano e i due ammettono di essere felici ...