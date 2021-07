Lorenzo Insigne ora è autore anche di un neologismo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lorenzo Insigne, capitano e attaccante del Napoli, a sorpresa è anche autore di un neologismo: «Tiraggiro». Il suo tipico tiro a rientrare (in napoletano «tir a gir»), lo stesso - spettacolare - che ha deciso la nostra vittoria contro il Belgio nei quarti di finale contro gli Europei e che è stato inserito dalla Uefa nella Top ten dei gol stagionali, è appena comparso sulla Treccani, che l'ha inserito nel suo celebre vocabolario. «Nel calcio, il tiro a giro, è fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare», scrive la Treccani, citando diversi casi in cui il termine è stato ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021), capitano e attaccante del Napoli, a sorpresa èdi un: «Tiraggiro». Il suo tipico tiro a rientrare (in napoletano «tir a gir»), lo stesso - spettacolare - che ha deciso la nostra vittoria contro il Belgio nei quarti di finale contro gli Europei e che è stato inserito dalla Uefa nella Top ten dei gol stagionali, è appena comparso sulla Treccani, che l'ha inserito nel suo celebre vocabolario. «Nel calcio, il tiro a giro, è fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare», scrive la Treccani, citando diversi casi in cui il termine è stato ...

