L’Italia del tennis è fuori alle Olimpiadi: Fognini perde con Mevdevev, Giorgi esce con Svitolina (Di mercoledì 28 luglio 2021) Difficile pretendere di più, dai due rappresentanti italiani rimasti nel torneo olimpico di tennis. In un clima ancora una volta molto proibitivo, con 32 gradi e il 65% di umidità, Fabio Fognini s’è dovuto arrendere al numero 2, Daniil Mevdevev, anche se è riuscito a strappargli un set (2-6 6-3 2-6 per due ore e mezza di gara). Destino non troppo distante per Camila Giorgi, che è stata eliminata nel torneo femminile per mano di Elina Svitolina (numero 6 del mondo) con un doppio 6-4. Questo il commento di Giorgi al termine della partita. Ho commesso troppi errori, non ero al meglio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Difficile pretendere di più, dai due rappresentanti italiani rimasti nel torneo olimpico di. In un clima ancora una volta molto proibitivo, con 32 gradi e il 65% di umidità, Fabios’è dovuto arrendere al numero 2, Daniil, anche se è riuscito a strappargli un set (2-6 6-3 2-6 per due ore e mezza di gara). Destino non troppo distante per Camila, che è stata eliminata nel torneo femminile per mano di Elina(numero 6 del mondo) con un doppio 6-4. Questo il commento dial termine della partita. Ho commesso troppi errori, non ero al meglio ...

