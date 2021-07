La disperazione della mamma di Ariele, morta a 11 anni per Covid: 'Non abbiamo fatto in tempo a vaccinarla' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non serve spiegare quanto sia importante il vaccino, anche nei bambini, soprattutto quelli con delle complicanze a livello immunitario e di salute. La tragedia della morte di Ariele, colpita da Covid ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non serve spiegare quanto sia importante il vaccino, anche nei bambini, soprattutto quelli con delle complicanze a livello immunitario e di salute. La tragediamorte di, colpita da...

Advertising

nicola_pinna : Ecco cosa resta delle colline verdi di Montiferru e Planargia ma dopo quasi 30 ore drammatiche la #Sardegna è ancor… - ilriformista : Marco #Travaglio, mi dicono quelli che lo conoscono, in questi giorni è sull’orlo della disperazione. Non sa più do… - repubblica : La disperazione della sorella: 'Assassini, voglio giustizia per mio fratello' - AntoBruno10 : Tra gli indicatori di senescenza e relativa disperazione di una donna che ha superato i cinquanta l'esibizione dell… - amodiovito : @laikatornaacasa sono disperati per il crollo progressivo della curva da variante delta...notate sui tg come traspa… -