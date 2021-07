Kena: Bridge of Spirits è stato rinviato e ha una nuova data di uscita (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il mese di agosto si prospettava davvero interessante con tante uscite degne di nota anche grazie alla presenza di Kena: Bridge of Spirits. Già, purtroppo ci tocca parlare al passato perché l'atteso progetto di Ember Lab è appena stato rinviato. La notizia condivisa attraverso Twitter dagli sviluppatori ci indica anche la nuova data di uscita. Kena uscirà su PC, PS5 e PS4 il 21 settembre. Il titolo era atteso il 24 agosto e quindi fortunatamente si tratta di un rinvio di appena un mese dovuto soprattutto alla necessità di limare le ultime ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il mese di agosto si prospettava davvero interessante con tante uscite degne di nota anche grazie alla presenza diof. Già, purtroppo ci tocca parlare al passato perché l'atteso progetto di Ember Lab è appena. La notizia condivisa attraverso Twitter dagli sviluppatori ci indica anche ladiuscirà su PC, PS5 e PS4 il 21 settembre. Il titolo era atteso il 24 agosto e quindi fortunatamente si tratta di un rinvio di appena un mese dovuto soprattutto alla necessità di limare le ultime ...

