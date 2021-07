Il Sassuolo pensa in grande: trattativa in corso con il Paris Saint Germain (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Sassuolo pensa già al post Locatelli che vuole andare alla Juventus nonostante l’offerta dell’Arsenal al club emiliano sia più alta. Si pensa già alle alternative, il Sassuolo ha in mente un grande nome per iniziare l’operazione di sostituzione di Locatelli. Si tratta di Rafinha che è già stato in serie A nella stagione 2017-18, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilgià al post Locatelli che vuole andare alla Juventus nonostante l’offerta dell’Arsenal al club emiliano sia più alta. Sigià alle alternative, ilha in mente unnome per iniziare l’operazione di sostituzione di Locatelli. Si tratta di Rafinha che è già stato in serie A nella stagione 2017-18, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo pensa PRESENTAZIONE ALLEGRI JUVENTUS/ Diretta streaming video tv: 'Grazie al Real Madrid' Conquistarle non è scontato, chi pensa che i trofei degli ultimi anni siano stati meno apprezzati ... oltre all'interesse manifestato nei confronti del centrocampista di proprietà del Sassuolo Manuel ...

La provocazione: "Andrea Pirlo deve fare causa alla Juventus" ...Pochi giorni dopo il suo esonero dalla Juventus si era parlato di un interessamento del Sassuolo, ... Nessuno ne parla più , nessuno pensa più a lui. Usato & gettato. Fossimo in Pirlo, faremmo causa alla ...

Rafinha può tornare in Serie A: ci pensa il Sassuolo, costa 10 milioni Goal.com Rafinha può tornare in Serie A: ci pensa il Sassuolo, costa 10 milioni La possibile partenza di Locatelli obbliga il Sassuolo a farsi trovare pronto sul mercato: Rafinha è una delle piste da seguire per i neroverdi.

L'Inter pensa a Scamacca Secondo Repubblica, Gianluca Scamacca sarebbe il vero obiettivo per il reparto avanzato, ma per il momento il Sassuolo non ha intenzione di cederlo in prestito con diritto di riscatto, ...

