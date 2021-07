I penalisti di Verbania sul caso della gip “garantista” | “Grave vulnus | intervenga Via Arenula”

(Di giovedì 29 luglio 2021) La Camera penale diconferma lo stato di agitazione e chiede di desecretare i verbali di Banci Buonamici, a cui è stato sottratto “illegittimamente” il fascicolofunivia Il direttivoCamera Penale dichiede «al Consiglio Giudiziario di desecretare e rendere pubblici i verbaliseduta in cui sono stati ascoltati il dr. Montefusco e la dottoressa Banci» in relazione alla vicendafunivia del Mottarone e chiede poi di «sollecitare il ministroGiustizia a inviare gli ispettori presso il ...

La Stampa

La vicenda era diventata di dominio pubblico dopo che il presidente del tribunale di, ... Le Camere Penali, principale associazione degli avvocati, avevano proclamato uno sciopero ......di due giorni (giovedì e venerdì) proclamato dall'Unione delle Camere Penali Italiane per manifestare il malcontento deirispetto alla decisione del Presidente del Tribunale didi ...REGGIO EMILIA – L’avvocato reggiano Domenico Noris Bucchi è stato scelto dalle Ferrovie del Mottarone come difensore nel procedimento penale chiamato a far luce sul disastro della funivia Stresa. E’ s ...