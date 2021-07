Google: boom entrate pubblicitarie. Utili sopra attese (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Utili del secondo trimestre sopra le attese degli analisti per Alphabet, la holding a cui fa capo il motore di ricerca Google. Il periodo si è chiuso con un utile netto pari a 18,52 miliardi di dollari, 27,26 dollari per azione, contro i 19,34 dollari stimati dagli analisti. Il giro d’affari si è attestato a 61,88 miliardi di dollari rispetto ai 56,16 miliardi attesi dal consensus. Le entrate pubblicitarie sono state pari a 50,44 miliardi, in rialzo del 69% rispetto al secondo trimestre del 2020, quando l’inizio della pandemia Covid-19 aveva pesato sui risultati. (Foto: © Ken Wolter/123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Utili del secondo trimestre sopra ledegli analisti per Alphabet, la holding a cui fa capo il motore di ricerca. Il periodo si è chiuso con un utile netto pari a 18,52 miliardi di dollari, 27,26 dollari per azione, contro i 19,34 dollari stimati dagli analisti. Il giro d’affari si è attestato a 61,88 miliardi di dollari rispetto ai 56,16 miliardi attesi dal consensus. Lesono state pari a 50,44 miliardi, in rialzo del 69% rispetto al secondo trimestre del 2020, quando l’inizio della pandemia Covid-19 aveva pesato sui risultati. (Foto: © Ken Wolter/123RF)

Advertising

caremani : RT @DataMediaHub: Alphabet [aka Google] riporta ricavi del secondo trimestre di $ 61,88 miliardi, in crescita del 62% su base annua, e un u… - DataMediaHub : Alphabet [aka Google] riporta ricavi del secondo trimestre di $ 61,88 miliardi, in crescita del 62% su base annua,… - pedroelrey : Alphabet [aka Google] riporta ricavi del secondo trimestre di $ 61,88 miliardi, in crescita del 62% su base annua,… - DividendProfit : Google: boom entrate pubblicitarie. Utili sopra attese - bizcommunityit : Meteo: WEEKEND, dopo il BOOM di CALDO purtroppo ci sono novità ESTREME per SABATO 31 Luglio e DOMENICA 1 Agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Google boom Le trimestrali delle Big Tech USA valgono quasi $ 57 miliardi Quest'anno, Google ha beneficiato di un rinnovato boom delle spese di vendita al dettaglio e di viaggio, hanno affermato i suoi dirigenti in una teleconferenza. In sintesi, questi i numeri di ...

Google: boom entrate pubblicitarie. Utili sopra attese Utili del secondo trimestre sopra le attese degli analisti per Alphabet , la holding a cui fa capo il motore di ricerca Google. Il periodo si è chiuso con un utile netto pari a 18,52 miliardi di dollari, 27,26 dollari per azione, contro i 19,34 dollari stimati dagli analisti. Il giro d'affari si è attestato a 61,88 ...

Google: boom entrate pubblicitarie. Utili sopra attese Teleborsa Google: boom entrate pubblicitarie. Utili sopra attese (Teleborsa) – Utili del secondo trimestre sopra le attese degli analisti per Alphabet, la holding a cui fa capo il motore di ricerca Google. Il periodo si è chiuso con un utile netto pari a ...

Apple-Google-Microsoft: balzo utili e ricavi, big Tech sopra attese. Per gli analisti Cupertino verso i 3mila miliardi Big Tech non delude. Apple, Microsoft e Google presentano conti sopra le attese degli analisti confermando la loro forza di fronte alla pandemia.

Quest'anno,ha beneficiato di un rinnovatodelle spese di vendita al dettaglio e di viaggio, hanno affermato i suoi dirigenti in una teleconferenza. In sintesi, questi i numeri di ...Utili del secondo trimestre sopra le attese degli analisti per Alphabet , la holding a cui fa capo il motore di ricerca. Il periodo si è chiuso con un utile netto pari a 18,52 miliardi di dollari, 27,26 dollari per azione, contro i 19,34 dollari stimati dagli analisti. Il giro d'affari si è attestato a 61,88 ...(Teleborsa) – Utili del secondo trimestre sopra le attese degli analisti per Alphabet, la holding a cui fa capo il motore di ricerca Google. Il periodo si è chiuso con un utile netto pari a ...Big Tech non delude. Apple, Microsoft e Google presentano conti sopra le attese degli analisti confermando la loro forza di fronte alla pandemia.