Gazzetta: Oriali-Inter, è addio. A breve l’ufficialità (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il divorzio tra Lele Oriali e l’Inter è ormai certo. A breve arriverà l’ufficialità, scrive la Gazzetta dello Sport. La leggenda nerazzurra abbandonerà il ruolo di “first technical manager”. Oriali manterrà solo la carica di team manager della Nazionale. “Si è arrivati al dunque e a breve l’addio sarà ufficiale. In fondo, il modello gestionale del club è cambiato e non solo per l’avvento di Simone Inzaghi. Più nel dettaglio, ci sarà un approccio diverso al lavoro del campo: se Conte aveva voluto una gestione monocratica del centro sportivo, controllando ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il divorzio tra Lelee l’è ormai certo. Aarriverà, scrive ladello Sport. La leggenda nerazzurra abbandonerà il ruolo di “first technical manager”.manterrà solo la carica di team manager della Nazionale. “Si è arrivati al dunque e al’sarà ufficiale. In fondo, il modello gestionale del club è cambiato e non solo per l’avvento di Simone Inzaghi. Più nel dettaglio, ci sarà un approccio diverso al lavoro del campo: se Conte aveva voluto una gestione monocratica del centro sportivo, controllando ...

Advertising

InterCM16 : Lele #Oriali lascia l'#Inter, resterà a tempo pieno con la Nazionale (@Gazzetta_it) - sportli26181512 : #Governance #Notizie Oriali saluta l’Inter: resterà team manager della Nazionale: Finisce l’avventura di Lele Orial… - napolista : Non sarà nominato un nuovo team manager. Gestiranno tutto Ausilio e Marotta - Antonio53945383 : @InterCM16 L’Inter si è indebolita sicuro, però la@vita continua, nel senso che Oriali e Conte avevano attaccato su… - Ciro_Marvel : @ElChino_1908 @Gazzetta_it Avrebbe potuto testimoniare al processo. Lo ha fatto? No. Evidentemente non avevano anco… -