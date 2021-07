“Eriksen può tornare a giocare”: il parere che fa sperare l’Inter (Di mercoledì 28 luglio 2021) Christian Eriksen potrebbe riuscire a tornare in campo con la maglia dell’Inter: la spiegazione di due esperti Christian Eriksen potrà tornare in campo? Dopo la grande paura nella gara di esordio ad Euro 2020, per il trequartista dell’Inter l’Interrogativo non è stato ancora sciolto. Il defibrillatore impiantato dopo il malore in campo gli vieterebbe di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Christianpotrebbe riuscire ain campo con la maglia del: la spiegazione di due esperti Christianpotràin campo? Dopo la grande paura nella gara di esordio ad Euro 2020, per il trequartista delrogativo non è stato ancora sciolto. Il defibrillatore impiantato dopo il malore in campo gli vieterebbe di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

cliexit_ : RT @internewsit: Dott. Cecchi: «Eriksen, all'Inter tutti i controlli. Infiammazione? Si può curare» - - InterClubIndia : RT @fcin1908it: CdS – Eriksen può tornare a giocare? C’è una speranza: la parola agli esperti - WTruniger : @Wazza_CN Per ora 'non abbiamo chances' perché 'non abbiamo più Conte, Hakimi e Eriksen'... Poi da fine agosto Inza… - genovesergio76 : Inter, speranza Eriksen. Gli esperti: «Il defibrillatore può esser tolto» via @OneFootball. Leggilo qui: - hallosinyo : RT @SpazioInter: Eriksen può tornare in campo? I possibili scenari - -