È morto Joey Jordison, il batterista degli Slipknot si è spento nel sonno a 46 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Joey Jordison , il batterista fondatore della band Slipknot, è morto all'età di 46 anni. La famiglia ha detto che si è spento pacificamente nel sonno lunedì. Jordison ha fondato la band heavy metal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 luglio 2021), ilfondatore della band, èall'età di 46. La famiglia ha detto che si èpacificamente nellunedì.ha fondato la band heavy metal ...

Advertising

ilpost : È morto a 46 anni Joey Jordison, batterista fondatore della band heavy metal Slipknot - fanpage : #JoeyJordison è morto a soli 46 anni - rockolpoprock : È morto Joey Jordison, co-fondatore ed ex batterista degli Slipknot - zazoomblog : Musica in lutto: morto nel sonno Joey Jordison ex batterista (e fondatore) degli Slipknot - #Musica #lutto: #morto… - sevinson : RT @ilpost: È morto a 46 anni Joey Jordison, batterista fondatore della band heavy metal Slipknot -