Banca Ifis | ok da assemblea a modifiche Statuto per designare due condirettori generali

(Teleborsa) – L'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Ifis ha approvato le modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto sociale in previsione del nuovo assetto organizzativo che introdurrà le figure di due condirettori generali. Via libera anche all'aggiornamento delle politiche di remunerazione, al piano dei compensi basato su strumenti finanziari per alcune figure aziendali e all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Al termine dell'iter, i due condirettori generali ...

