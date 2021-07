Baldo The Guardian Owls: annunciata la data d’uscita (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo studio messinese NAPS Team ha annunciato finalmente una data d’uscita per l’action adventure open world Baldo The Guardian Owls Lo sappiamo: la realtà italiana dello sviluppo dei videogiochi è sorta solo negli ultimi anni e sta cercando pian piano, tra mille difficoltà, di mettersi in paro con quella di altre realtà ben più note e prolifiche a suon di produzioni indie piuttosto interessanti. Una tra queste è rappresentato dal titolo della software house messinese Naps Team, ossia Baldo: The Guardian Owls, ebbene, proprio nelle ultime ore lo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo studio messinese NAPS Team ha annunciato finalmente unaper l’action adventure open worldTheLo sappiamo: la realtà italiana dello sviluppo dei videogiochi è sorta solo negli ultimi anni e sta cercando pian piano, tra mille difficoltà, di mettersi in paro con quella di altre realtà ben più note e prolifiche a suon di produzioni indie piuttosto interessanti. Una tra queste è rappresentato dal titolo della software house messinese Naps Team, ossia: The, ebbene, proprio nelle ultime ore lo ...

