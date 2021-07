Advertising

avvluigidpl : Avvocati autenticatori: le istruzioni del CNF - StudioCanu : Avvocati autenticatori: le istruzioni del CNF - NobiliAVVOCATI : Referendum, la circolare del CnfReferendum, le richieste dell’associazione CoscioniReferendum, estendere il provved… - StudioCanu : Avvocati autenticatori: le istruzioni del CNF - AvvCanu : Avvocati autenticatori: le istruzioni del CNF -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati autenticatori

Studio Cataldi

La campagna conta ad oggi 11410 volontari, 2417e 1442a sostegno della causa. ...Pertanto nel novero dei soggettivengono per legge inseriti gli" che abbiano comunicato la loro disponibilita all'ordine di appartenenza " tra i soggetti che possono eseguire ...Prosegue, a piazza Bellini e nei pressi di largo Berlinguer, la raccolta firme per il referendum sull'eutanasia legale. A piazza Bellini l'appuntamento si rinnova dalle 18 alle 21 di ogni giorno, ment ...Marco Cappato (Associazione Luca Coscioni) è impegnato in un tour sul territorio dedicato alla presentazione della campagna referendaria ...