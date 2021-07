ASCOLTITV 27 LUGLIO 2021 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE COL BOTTO 27 | 4% | CARRAMBA 9 | 2% | CAVALLERIA RUSTICANA 5 | 3% | LE OLIMPIADI OLTRE IL 24%

(Di mercoledì 28 luglio 2021) ASCOLTI TV 27· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – 965 18.12UnoMattina Estate – 712 14.32Dedicato – 583 10.63Don Matteo – 747 9.35Don Matteo – 1399 11.07Tg1 – 2785 18.90Pranzo è Servito – 1123 9.36Paradiso delle Signore (R) – 850 7.72Estate in Diretta – 900 9.28Tg1 Economia – xEstate in Diretta – 1246 13.61Reazione a Catena – 2071 18.54Reazione a Catena – 340 23.94Tg1 – 4196 25.19TecheTecheTè – 3585 18.89Carràmba! Che Sorpresa – 1513 9.19 650 6.53 105 5.45 1120 12.80Concerto per l’Italia – 179 2.90 Tg5 ore 8 – 983 18.40Morning News – 702 13.37Morning News – 628 ...

Temptation Island 2021 saluta il pubblico di Canale5 con ottimi dati di ascolto. Il reality è stato seguito da 3.694.000 spettatori pari al 27.4% di share. Filippo Bisciglia ha ringraziato tutti color ...L'ottava edizione del docu-reality raccontato da Filippo Bisciglia e prodotto dalla De Filippi chiude in bellezza ma non è l'edizione più vista di sempre ...