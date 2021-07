Apple Google e Microsoft prosperano nell'era Covid, utili da oltre 50 mld (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tre società tecnologiche - Apple, Microsoft e Alphabet, proprietario di Google - hanno riportato profitti combinati di oltre 50 miliardi di dollari nel trimestre aprile-giugno, sottolineando la loro influenza e il successo senza precedenti nel rimodellare il modo in cui viviamo. Conti sopra le attese degli analisti che confermano la loro forza di fronte alla pandemia: i tre colossi tecnologici hanno un valore di mercato combinato di 6.400 miliardi di dollari, più del doppio di quando è partita l’era Covid 16 mesi fa. Il primo modello di iPhone di Apple in grado di connettersi a reti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tre società tecnologiche -e Alphabet, proprietario di- hanno riportato profitti combinati di50 miliardi di dollari nel trimestre aprile-giugno, sottolineando la loro influenza e il successo senza precedenti nel rimodellare il modo in cui viviamo. Conti sopra le attese degli analisti che confermano la loro forza di fronte alla pandemia: i tre colossi tecnologici hanno un valore di mercato combinato di 6.400 miliardi di dollari, più del doppio di quando è partita l’era16 mesi fa. Il primo modello di iPhone diin grado di connettersi a reti ...

