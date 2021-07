Amici 21 | indiscrezione bomba | storico insegnate lascia | al suo posto un ex allievo

(Di mercoledì 28 luglio 2021)di Maria De Filippi tornerà a settembre in tv, ma unoinsegnante potrebbe dire addio allo show per essere sostituito da un ex21 debutterà sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre. Almeno per il momento non si dispongono di tantissime indiscrezioni riguardanti la nuova edizione del talent show L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Amici, Michele Merlo morto di leucemia fulminante. La straziante scelta di Maria De Filippi: l'indiscrezione, 'tra… - Zicutake : Amici 2021, Maria De Filippi omaggerà Michele Merlo: l'indiscrezione -

Ultime Notizie dalla rete : Amici indiscrezione

CheDonna.it

Paris Hilton non è incinta. Solo qualche ora fa il sito Page Six aveva riportato l'della sua prima gravidanza, ma sembra che ci sia stato qualche malinteso. L'...da parte dei suoi...Stiamo parlando di Elodie Di Patrizi, o vvero la nota cantante venuta alla ribalta dopo la s ua partecipazione addi Maria De Filippi e oggi fidanzata del rapper Marracash. Sul palco dell'...Amici 21 tornerà a settembre in tv, ma uno storico insegnante potrebbe dire addio allo show per essere sostituito da un ex allievo.Paris Hilton smentisce la gravidanza annunciata dal sito Page Six. La ricca ereditiera vuole prima attendere il matrimonio.