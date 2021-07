Allerta meteo Arancione in Lombardia: ecco i settori a rischio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ancora Allerta meteo Arancione per la giornata odierna persiste in Lombardia: dalla sera si profila un leggero miglioramento La scena meteo sull’Italia ancora per oggi si presenterà frammentata , con un po’ di instabilità atmosferica al Nord, accompagnata da piogge e temporali, seppur più sporadici. Dalla sera si profila un miglioramento del tempo con un caldo in aumento e via via sempre più afoso. La Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ancoraper la giornata odierna persiste in: dalla sera si profila un leggero miglioramento La scenasull’Italia ancora per oggi si presenterà frammentata , con un po’ di instabilità atmosferica al Nord, accompagnata da piogge e temporali, seppur più sporadici. Dalla sera si profila un miglioramento del tempo con un caldo in aumento e via via sempre più afoso. La

