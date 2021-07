Videogiochi e la tecnologia blockchain insieme? Per il co-fondatore di Reddit un incontro chiave

(Di martedì 27 luglio 2021) Alexis Ohanian, co-di, ha affermato che il 2021 sarà un anno decisivo per igrazie anche alla crescita della tencologia. Attraverso un post su Twitter, Ohanian ha dichiarato che il 2021 sembra assomigliare ai "primi giorni di". Il mercato videoludico è diventato estremamente popolare in questi anni: secondo alcune stime, questa industria ha recentemente eclissato il cinema, lo sport e la musica anche grazie in parte alla pandemia da Coronavirus. "Il 2021 sarà un anno decisivo per i giochi. Sembra quasi i primi giorni di" ha dichiarato. ...

Advertising

misteruplay2016 : Videogiochi e la tecnologia blockchain insieme? L’ipotesi del co-fondatore di Reddit - zazoomblog : Videogiochi e la tecnologia blockchain insieme? Lipotesi del co-fondatore di Reddit - #Videogiochi #tecnologia… - Eurogamer_it : #Videogiochi e tecnologia blockchain insieme? L'ipotesi del co-fondatore di Reddit. - LaStampa : Dai videogiochi al social network: Facebook al lavoro sul metaverso - CorriereQ : Se le università italiane si sfidano nei videogiochi -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi tecnologia

La Repubblica

... co - fondatore di Reddit , ha affermato che il 2021 sarà un anno decisivo per igrazie ... Spiegando in seguito meglio il suo pensiero, Ohanian ha affermato che lablockchain nei ......una crescita in termini di acquisti del 30% Cresce la passione dei russi per i: nei ... è un vero e proprio prodotto del Made in Italy che unisce sapientemente cultura e alta'. ...Dai numeri civici al Green pass, gli strumenti che ci hanno cambiato la vita sul nuovo numero di «Corriere Innovazione», in digital edition e in edicola con il quotidiano di venerdì ...Per il co-fondatore di Reddit il 2021 sarà un anno decisivo per i giochi che verranno combinati con la tecnologia blockchain.