Tokyo 2020, organizzatori richiamano atleti e staff ad indossare le mascherine (Di martedì 27 luglio 2021) Abbiamo visto molte immagini, in questi primi giorni delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che ritraevano un uso non propriamente corretto, se non assente, delle mascherine da parte di diversi atleti di diverse Nazioni. Un comportamento pericoloso che ha allarmato gli organizzatori, in una competizione che ha già perso pezzi a causa di alcune positività rilevate. Ecco quindi che Masa Takaya, portavoce del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ha spiegato: "Purtroppo, dobbiamo continuare a ricordare alla gente che tutti dobbiamo indossare le mascherine".

