Scoppia incendio in una casa a Pescara, ferita gravemente 54enne (Di martedì 27 luglio 2021) Pescara - Una donna di 54 anni di Pescara è rimasta intossicata e ustionata sul 30% del corpo questa mattina in seguito ad un incendio avvenuto in un appartamento di via Nazionale Adriatica Sud a Pescara a poche decine di metri dal confine di Francavilla al Mare. La donna, soccorsa dai sanitari del 118 è stata stabilizzata e trasportata poi in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale civile "Santo Spirito". I sanitari stanno valutando per un trasferimento della donna al "Sant'Eugenio"di Roma. Altre due persone che erano all'interno della palazzina sono riuscite ad uscire in tempo e sono state medicate sul posto. Al ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 27 luglio 2021)- Una donna di 54 anni diè rimasta intossicata e ustionata sul 30% del corpo questa mattina in seguito ad unavvenuto in un appartamento di via Nazionale Adriatica Sud aa poche decine di metri dal confine di Francavilla al Mare. La donna, soccorsa dai sanitari del 118 è stata stabilizzata e trasportata poi in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale civile "Santo Spirito". I sanitari stanno valutando per un trasferimento della donna al "Sant'Eugenio"di Roma. Altre due persone che erano all'interno della palazzina sono riuscite ad uscire in tempo e sono state medicate sul posto. Al ...

Advertising

gvacekelly : sono in Sardegna e scoppia un incendio in Sardegna e oggi scoppia un incendio nel mio paese in Lombardia alle giostre ma porca madonna - Lucapoli89 : @MrWindofchange2 Si ormai hanno capito che le scie chimiche non sono efficaci quanto pensavano. I laser che tu dici… - NuovoSud : Scoppia incendio a Rosolini in contrada Stafenna: ettari di vegetazione in cenere - maxximom : @pippieddona @CucchiRiccardo Io scrivo perché vedo cara concittadina, sono stato a San Leonardo recentemente, ho pe… - J98676390 : @luisannamesseri Da sarda posso solo dire che siamo arrivati al limite!!ogni anno la stessa storia!!!abbiamo paura… -