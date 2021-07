Ponte a Greve | incendio centro commerciale | Coop apre supermercato temporaneo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Non sono passate nemmeno di tre settimane dalla posa dei primi pannelli,oggi, 28 luglio 2021, alle vendite alle il negozio.Fi, realizzato nel parcheggio deldia Firenze, chiuso a causa dell'del 3 giugno scorso. Per rispondere alle richieste dei clienti, sono stati allestiti 1350 mq di, ospitati sotto una tensostruttura L'articolo proviene da Firenze Post.

