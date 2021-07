Poca aviazione nel futuro di Piaggio

Leggi su panorama

(Di martedì 27 luglio 2021) Forse ci siamo, le trattative per la vendita diAerospace stanno entrando nella fase finale con la compagine dei potenziali acquirenti che si è ormai ristretta a un unico offerente. Sin qui è quanto ha confermato il costruttore di aerei italiano, il cui commissario straordinario Vincenzo Nicastro dovrà entro un mese circa concludere i negoziati portando alla presentazione di un'offerta irrevocabile. Secondo fonti interne da quando è stata messa in vendita la società ha ricevuto 19 manifestazioni d'interesse per l'acquisizione di quanto c'è in termini di beni e progetti dentroAero Industries eAviation, ovvero le ...