(Di martedì 27 luglio 2021) Il 34% delle vittime dinel, e in prevalenza sidi bambine e ragazze. Una percentuale che, pur riguardando i soli casi giudiziari accertati di un fenomeno ben più vasto, è più che triplicata negli ultimi 15 anni ed è ancora maggiore nelle regioni a basso reddito (Africa sub-sahariana e occidentale, Asia meridionale, America centrale e Caraibi) dove i minori sono la metà delle vittime totali accertate. Tra le regioni del, il numero più alto di casi accertati con vittime minorenni è quello rilevato in Europa occidentale e meridionale, con 4.168 minori vittime, in ...

skichers : RT @HuffPostItalia: Piccoli Schiavi Invisibili, una vittima di tratta su tre al mondo è minorenne - giuliog : RT @GrSociale: ?? Piccoli schiavi invisibili. Intervista a @milano_raffaela di @SaveChildrenIT (di @fpiccolino ??) - GrSociale : ?? Piccoli schiavi invisibili. Intervista a @milano_raffaela di @SaveChildrenIT (di @fpiccolino ??) - HuffPostItalia : Piccoli Schiavi Invisibili, una vittima di tratta su tre al mondo è minorenne - GB_SaveChildren : RT @Avvenire_Nei: Schiavi del sesso o del lavoro, piccoli e invisibili: ecco chi sono -

Ultime Notizie dalla rete : Piccoli Schiavi

PH: Sara Mignona/Save the Children Dati allarmanti che emergono dal rapporto 'Invisibili " Fuori dall'ombra: le vite sospese dei figli delle vittime di sfruttamento' pubblicato da ...Save the children pubblica l'undicesimo rapportoinvisibili. Le vittime di tratta sono in costante aumento da 15 anni, un fenomeno peggiorato con l'arrivo della pandemia che ha spostato il business online, rendendolo più difficile da ...In Italia 2040 casi accertati lo scorso anno. Nel rapporto di Save the Children le vite sospese dei figli delle vittime di sfruttamento ...Secondo l'ultimo report della ONG, nel nostro Paese l'81,8% delle vittime di sfruttamento e tratta sono donne e ragazze.