Olimpiadi: la squadra di spada femminile è medaglia di bronzo (Di martedì 27 luglio 2021) Inizia con un podio il programma di gare a squadre per la compagine azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo aver applaudito i nostri atleti nelle gare individuali, l'esordio della squadra di spada femminile ci regala subito una bellissima medaglia di bronzo. Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio ha sconfitto per 23-21 la Cina conducendo una gara ad alto livello per la gioia dei tifosi e del ct Sandro Cuomo.

